Ali Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları para masa tenisinde Ali Öztürk, tek erkekler MS5 yarı finalinde mağlup olarak Oyunları bronz madalya ile tamamladı.

Milli para tenisçi Ali Öztürk, para masa tenisi tek erkekler MS5 yarı finalinde Norveç'li rakibi Tommy Urhaug'a 3-0'lık skorla mağlup olarak, bronz madalyayla Paris Paralimpik Oyunları'nı noktaladı.

Ali Öztürk, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra bir kez daha Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Öztürk Türkiye'nin Paris Paralimpik Oyunları'ndaki 11'inci madalyasını kazandırdı.