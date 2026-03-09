Haberler

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan: "Yerel Seçimlerin Mart Yerine Sonbaharda Yapılması İçin Anayasa Değişikliği Önerisi Gelebilir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2029'daki yerel seçimlerin erken yapılabileceğini belirtti. Ekonomideki kötü gidişata ve artan işsizliğe dikkat çekerek, tedbir alınmadığında büyük bir çöküş yaşanabileceğini vurguladı.

(BURSA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2029'daki yerel seçimlerin erken yapılabileceğini belirterek, "Kış bitmemiş olduğu için yerel seçim kampanyaları zor şartlarda yürütülüyor. Yerel seçimlerin mart yerine sonbaharda, örneğin kasımda yapılması için Anayasa değişikliği önerisi gelebilir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da Olay Medya Grubu'na değerlendirmelerde bulundu. Babacan, ekonomideki kötü gidişata işaret ederek, "çöküş" yaşanabileceğini vurguladı. Hükümeti önlem almaya çağıran Babacan, "9 bin 900 fabrika kapanmış. 200 bin kişi işsiz kalmış. Eğer bugünden tedbir alınmazsa 3-5 yıl sonra Türkiye ekonomisinde büyük bir çöküş olabilir" diye konuştu.

Babacan, Anayasa'ya göre beş yılda bir yapılan ve tarihi 2029 Mart olan yerel seçimlerin öne alınabileceğini ifade etti. Buna gerekçe olarak mevsim şartlarını gösteren Babacan, "Kış bitmemiş olduğu için yerel seçim kampanyaları zor şartlarda yürütülüyor. Yerel seçimlerin mart yerine sonbaharda, örneğin kasımda yapılması için Anayasa değişikliği önerisi gelebilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı

Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı

Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum

Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu