Deva Partisi Genel Başkanı Babacan: "Yerel Seçimlerin Mart Yerine Sonbaharda Yapılması İçin Anayasa Değişikliği Önerisi Gelebilir"

(BURSA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2029'daki yerel seçimlerin erken yapılabileceğini belirterek, "Kış bitmemiş olduğu için yerel seçim kampanyaları zor şartlarda yürütülüyor. Yerel seçimlerin mart yerine sonbaharda, örneğin kasımda yapılması için Anayasa değişikliği önerisi gelebilir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da Olay Medya Grubu'na değerlendirmelerde bulundu. Babacan, ekonomideki kötü gidişata işaret ederek, "çöküş" yaşanabileceğini vurguladı. Hükümeti önlem almaya çağıran Babacan, "9 bin 900 fabrika kapanmış. 200 bin kişi işsiz kalmış. Eğer bugünden tedbir alınmazsa 3-5 yıl sonra Türkiye ekonomisinde büyük bir çöküş olabilir" diye konuştu.

Babacan, Anayasa'ya göre beş yılda bir yapılan ve tarihi 2029 Mart olan yerel seçimlerin öne alınabileceğini ifade etti. Buna gerekçe olarak mevsim şartlarını gösteren Babacan, "Kış bitmemiş olduğu için yerel seçim kampanyaları zor şartlarda yürütülüyor. Yerel seçimlerin mart yerine sonbaharda, örneğin kasımda yapılması için Anayasa değişikliği önerisi gelebilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA