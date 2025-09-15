Ali Babacan'dan A Milli Basketbol Takımına Tebrik
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Teşekkürler 12 Dev Adam. Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu.
Kaynak: ANKA / Güncel