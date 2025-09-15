Haberler

Ali Babacan'dan A Milli Basketbol Takımına Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Teşekkürler 12 Dev Adam. Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan X hesabından yayımladığı kutlama mesajında,"Teşekkürler 12 Dev Adam. Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak

Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cedi Osman ve Ebru Şahin'in duygusal anları kamerada

Her maçta yanındaydı! Gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.