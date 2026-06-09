Manisa'da dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.

Alaşehir ilçesinde saat 17.30 sıralarında dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran ve yaklaşık 40 dakika süren dolu yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle kiraz bahçeleri başta olmak üzere tarım alanlarının zarar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı