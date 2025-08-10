Alanya'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Alanya'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kestel Mahallesi Zeybekler Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tesisteki malzemelere sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.

Ekipler iş yerinde soğutma çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu genç yaşta hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.