Alanya'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
Kestel Mahallesi Zeybekler Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tesisteki malzemelere sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.
Ekipler iş yerinde soğutma çalışması yapıyor.
