Kurban Bayramı öncesi Alaçam'dan İstanbul'a kurbanlık sevkiyatı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi doğal ortamda yetiştirilen kurbanlıkların İstanbul'a sevkiyatı başladı. Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, 1108 büyükbaş ve 730 küçükbaş hayvanın gönderildiğini belirtirken, üreticiler kalite ve sağlık açısından yayla hayvanlarına talep olduğunu vurguladı.

Özellikle 1000 rakımlı Kızlan Yaylası'nda doğal ortamda yetiştirilen kurbanlıklar, kalite ve sağlık açısından talep görüyor.

İlçede düzenlenen programda konuşan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, yaklaşık 1108 büyükbaş ve 730 küçükbaş hayvanın sevkiyatının gerçekleştirildiğini belirterek, üreticilerin yıl boyunca büyük özveriyle çalıştığını söyledi.

Özdemir, "Bugün ilçemizde çiftçilerimizin ürettiği, bir yıl boyunca özenle yetiştirdiği kurbanlıklarımızın İstanbul ili Avrupa yakasına sevkiyatını yapmak üzere bir araya geldik. Üreticilerimiz ailelerinden fedakarlık ederek bu hayvanları büyük emekle yetiştirdi. Trakya bölgesinde yaşayan Samsunlu ve Alaçamlı hemşehrilerimizden beklentimiz, kendi üreticilerine sahip çıkmalarıdır." dedi.

Kızlan Yaylası'nda besicilik yapan Galip Toklu ise kurbanlıkların doğal şartlarda yetiştirildiğini vurgulayarak, "Bir yıldır bu hayvanlarla uğraşıyoruz. 1000 rakımlı Kızlan Yaylası'nda, temiz havada, doğal yemlerle ve yoncayla besledik. Yayla hayvanı olduğu için hayvanlarımız sağlıklı, temiz ve kaliteli. Allah izin verirse Sultangazi Hayvan Pazarı'na gidiyoruz. İnşallah hayırlısıyla gider, hayırlısıyla döneriz. Biz emeğimizden memnunuz, müşterilerimizin de memnun kalacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Samet Atasoy
