Alaçam'da Geyikkoşan Yaz Spor Şenlikleri Başladı

Alaçam ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geyikkoşan Yaz Spor Şenlikleri Plaj Voleybolu ve Ayak Tenisi Turnuvaları başladı.

İlçede 16 Temmuz -1 Ağustos tarihleri arasında Geyikkoşan sahilinde gerçekleştirilecek turnuvaya 22 takım katıldı.

Turnuvanın yanı sıra izleyicilerle geleneksel oyunlar, halat çekme, çuval yarışı, ok atma gibi oyunlar da oynanacak. Dereceye giren takımlara sürpriz hediyeler ile madalya verilecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek, "Geyikkoşan sahilimizi spor ile canlandırmak, keyifli aktivitilerle piknik için gelen vatandaşlarımıza güzel vakit geçirtmek, 'Spor her yerde' sloganımız ile muhteşem Geyikkoşan sahilimiz için farkındalık yaratmak ilçemiz için de güzel bir paylaşım olacak." dedi.