Aksu'da iş yerinde çıkıp eve sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler

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Aksu'da iş yerinde çıkıp eve sıçrayan yangın söndürüldü

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Aksu'da iş yerinde çıkıp eve sıçrayan yangın söndürüldü

Aksu ilçesinde fide yetiştirilen bir iş yerinde çıkan ve daha sonra yakındaki müstakil eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksu ilçesinde fide yetiştirilen bir iş yerinde çıkan ve daha sonra yakındaki müstakil eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Topallı Mahallesi'ndeki iş yerinde iddiaya göre kaynak yapımı sırasında çıkan kıvılcım, yangına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, alevler yanında bulunan iki katlı müstakil eve sıçradı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası iş yeri ve ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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