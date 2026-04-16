Akşehir'de "Akşehir Kuzey Yatırım Alanı" konulu basın toplantısı düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Konya'nın Akşehir ilçesinde belirlenen bölgenin 'Akşehir Kuzey Yatırım Alanı' olarak ilan edilmesi, ilçede büyük sevinçle karşılandı. Kaymakam Mustafa Yiğit ve ATSO Başkanı Ender Kalkan, bu adımın Akşehir'in sanayi potansiyelini artıracağını belirtti.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, Kuzey Yatırım Alanı'nın ilçenin geleceği için son derece önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, Kuzey Yatırım Alanı'nın ilçenin geleceği için son derece önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

İlçenin son dönemde sanayi alanında hızla genişlediğine dikkati çeken Yiğit, bu yatırımların Akşehir'i büyük sanayi şehirleriyle rekabet edebilecek konuma taşıyacağını kaydetti.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan ise Kuzey Yatırım Alanı'nın Akşehir sanayisi açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Yeni yatırım alanının sadece sanayi değil, istihdam ve bölgesel kalkınma açısından da büyük katkı sağlayacağını belirten Kalkan, emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Toplantıya, Akşehir Ticaret Borsası Başkanı Çınar Galip Akyol ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun
