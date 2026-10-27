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Akşehir'de Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması'nda 42 sporcu madalya aldı

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Akşehir'de Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması'nda 42 sporcu madalya aldı
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Akşehir'de düzenlenen 8. Zekai Baloğlu Atletizm yarışmasında 252 sporcu 14 kategoride yarıştı; dereceye giren 42 sporcuya madalyaları törenle verildi. Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, törende sporculara başarılar diledi ve madalyalarını verdi.

Akşehir'de düzenlenen 8. Zekai Baloğlu Atletizm yarışmasında dereceye giren 42 sporcu ödüllerini aldı.

252 sporcunun 14 kategoride yarıştığı müsabakalarda dereceye giren 42 sporcuya, düzenlenen ödül töreniyle madalyaları verildi.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, tüm sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Yiğit ve ilçe protokolü sporculara madalyalarını verdi.

Kaynak: AA
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