Haberler

Akşehir'de Şenlik Coşkusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13 ilçede düzenlenen etkinlikler kapsamında Akşehir’de şenlik gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli spor turnuvaları ve yarışmalar ile birlikte ziyaretçilere ikramlar sunuldu ve çocuklara hediyeler dağıtıldı. Etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13 ilçede yapılacak etkinlikler kapsamında Akşehir ilçesinde şenlik gerçekleştirildi.

Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, çeşitli spor turnuvaları ve yarışmalar düzenlendi.

Etkinlikte, ziyaretçilere çeşitli ikramlar da bulunuldu, çocuklara hediye dağıtıldı.

Şenliğe, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Ali Koç'tan seçim için sürpriz hamle

Ali Koç'tan seçim hamlesi: Efsane isim geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki

FIBA'ya sert tepki: Gece 3'te bile oynatsanız engelleyemezsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.