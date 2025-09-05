Akşehir'de Şenlik Coşkusu
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13 ilçede düzenlenen etkinlikler kapsamında Akşehir’de şenlik gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli spor turnuvaları ve yarışmalar ile birlikte ziyaretçilere ikramlar sunuldu ve çocuklara hediyeler dağıtıldı. Etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel