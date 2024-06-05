Aksaray'da Kadın İstihdamı: Gülağaç'ta Kurulan Sera 15 Kadına İş Sağlıyor
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kurulan serada 15 kadın istihdam ediliyor. Gülağaç Aşıklı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bünyesinde domates, salatalık ve marul üretimi yapılıyor. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, serayı ziyaret ederek bilgi aldı ve hasata katıldı. Kadınların birlik ve beraberliklerinden doğan gücün görüldüğünü belirten Kumbuzoğlu, bu başarının kadın girişimciliği açısından önem taşıdığını vurguladı.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kooperatif bünyesinde kurulan serada 15 kadın istihdam ediliyor.
Gülağaç Aşıklı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bünyesinde kurulan serada, domates, salatalık ve marul üretimi yapılıyor.
Serayı ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yetkililerden bilgi aldı, hasata katıldı.
Kumbuzoğlu, 2020'de kadınların kurduğu kooperatifin bünyesindeki serada 15 kişilik kadın istihdamı oluşturduğunu belirtti.
Kadınların birlik ve beraberliklerinden doğan gücün görüldüğünü aktaran Kumbuzoğlu, "Bu başarı esasında kadın girişimciliği açısından önem taşıyor. Tarıma olan katkı açısından kadınların katkısı giderek artıyor. Bu kooperatifin en güzel tarafı ise devletin verdiği krediler, hibe ve katkılar karşılık buluyor. Bu çok güzel bir örnek."ifadesini kullandı.