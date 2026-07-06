Haberler

Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4,5 milyon lira değerinde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 45 el feneri, 66 solar lamba, 15 testere, 23 kamera, 24 masaj aleti, 50 hoparlör, 930 parfüm, 490 güneş gözlüğü, 80 kozmetik ürün, 5 cep telefonu ve 22 şarj aleti ele geçirildi.

Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4,5 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

Tarihi zirve için geri sayım başladı! İşte Ankara'ya gelen ilk isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Sağanak yağışlar geri geliyor
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı

Kahreden olay! Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
Bitget’ten Türkiye hamlesi: Sahte Instagram hesaplarıyla reklam vermeye başladılar

Türkiye hamlesi: Sahte Instagram hesaplarıyla reklam vermeye başladı
Sosyal yardım ödemeleri artırıldı

Bakan müjdeyi verdi! Tüm ödemeler artırıldı
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı