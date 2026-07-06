Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Aksaray'da jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4,5 milyon lira değerinde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 45 el feneri, 66 solar lamba, 15 testere, 23 kamera, 24 masaj aleti, 50 hoparlör, 930 parfüm, 490 güneş gözlüğü, 80 kozmetik ürün, 5 cep telefonu ve 22 şarj aleti ele geçirildi.
Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4,5 milyon lira olduğu belirtildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut