Haberler

Aksaray'da çalıştığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

Aksaray'da çalıştığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki bir fabrikanın çatısında montaj yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 48 yaşındaki işçi Serkan K. hayatını kaybetti.

Aksaray'da montaj yaptığı fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki bir fabrikanın çatısında çalışan Serkan K.(48), çatı montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Serkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Serkan K'nin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beştepe'de liderler zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde ceset bulundu, vücudundaki detay polisi harekete geçirdi
Seferihisar'da türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın tutuklandı

Türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın hakkında yeni karar

NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

Lezzeti ayrı, sunumu ayrı şov: Dünya basını önce izledi, sonra yedi