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Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, ilçe esnafını ziyaret etti

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Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Gömürgen Mahallesi'nde bulunan sanayide çalışan esnafla bir araya gelerek dükkan ve atölyelerin bakım, onarım ve tadilatı için görüşmelerde bulundu.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, ilçe esnafını ziyaret etti.

Gömürgen Mahallesi'ne giden Arslan, burada sanayide çalışan esnafla bir araya geldi.

Esnafla istişare yapan Arslan, dükkan ve atölyelerin bakım, onarım ve tadilatı için görüşmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Ayhan Arslan Gömürgen Politika Ekonomi Güncel Haberler

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