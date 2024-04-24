Akıncılar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretinde

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçede kurulan halk pazarını gezen Açıkbaş ve Sevinç, esnafın sorunlarını dinledi.

Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Açıkbaş ve Sevinç, her zaman yanlarında olduklarını ve sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade ettiler.

Esnaf ziyaretine bazı kurum amirleri de katıldı.