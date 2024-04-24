Üye Girişi
Haberler

Akıncılar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretinde

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede kurulan halk pazarını gezip esnafın sorunlarını dinledi. Esnafa desteklerini ifade eden yetkililer, sorunların çözümü için çalıştıklarını belirtti.

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçede kurulan halk pazarını gezen Açıkbaş ve Sevinç, esnafın sorunlarını dinledi.

Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Açıkbaş ve Sevinç, her zaman yanlarında olduklarını ve sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade ettiler.

Esnaf ziyaretine bazı kurum amirleri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Saltuk Buğrahan Murat Sevinç Akıncılar Politika Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title