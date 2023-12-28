Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, esnaf ziyareti yaptı
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Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve beraberindekiler, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde esnafın sorunlarını dinleyen Açıkbaş, esnaflarla bir süre sohbet ederek bereketli kazançlar diledi.
Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, esnaf ziyareti yaptı.
Açıkbaş ve beraberindekiler, ziyaretlerde esnafın sorunlarını dinledi.
Esnaflarla bir süre sohbet eden Açıkbaş, bereketli kazançlar diledi.
Kaynak: AA / Güncel