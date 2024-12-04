Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçede kurulan halk pazarını gezen Sevinç, esnafın sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Sevinç, her zaman yanlarında olduklarını ve sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade etti.