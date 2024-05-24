Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 72 Kişi Tutuklandı

Akhisar ilçesinde geçen yılki uyuşturucu operasyonlarında hakkında işlem yapılan 724 şüpheliden 72'si tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, polis ve jandarma tarafından 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu operasyonlarda hakkında işlem yapılan 724 şüpheliden 72'si tutuklandı.