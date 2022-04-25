Türkiye'nin ağaçlandırma başarısına uluslararası ödül

TARIM ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) yürüttüğü başarılı ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nce (Akdeniz-PA) 'Kurum Başarı Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada iklim değişikliği, kuraklık ve çevre konularının giderek önem kazanması üzerine, 2021'de başarılı çalışmalar yürüten OGM, Akdeniz-PA Türk Delegasyonu Başkanlığı tarafından 'Kurum Başarı Ödülü'ne aday gösterildi. Türkiye'nin de yer aldığı 28 ülkenin üye olarak, 5 ülkenin de ortak statü ile faaliyet gösterdiği Akdeniz-PA'nın ilgili kurullarının yaptığı değerlendirme sonucunda, bir yılda 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturan OGM, 'Kurum Başarı Ödülü'ne layık görüldü.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, OGM'nin böyle bir ödüle layık görülmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye'nin orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı; en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ise Avrupa'da 1'inci dünyada, 4'üncü ülke olduğunu ifade etti. Özellikle yaz aylarında hava şartları ve diğer nedenlerle Türkiye'de çok sayıda orman yangını çıktığını hatırlatan Kirişci, orman teşkilatının yeni teknolojilerle donatılarak bu yangınların önüne geçilmesi için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel