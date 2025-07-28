Akçaabat'ta 'Doğa Kampı' Etkinliği Gerçekleştirildi

Akçaabat'ta 'Doğa Kampı' Etkinliği Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Doğa Kampı' etkinliği, 7-9 yaş arasındaki 40 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Çocuklar, çeşitli aktivitelerle doğayla iç içe bir kamp deneyimi yaşadı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Doğa Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, Akçaabat Mersin Üzümlü Piknik Alanı'nda "Doğa Kampı" etkinliğinin düzenlendiği belirtildi.

Etkinliğe, 7-9 yaş arasında 40 çocuğun katıldığı aktarılan açıklamada, "Çocuklar oryantiring, bisiklet sürme, doğa yürüyüşü ve kamp ateşi yakma gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Doğayla iç içe, unutulmaz anılarla dolu bir kamp deneyimi yaşadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamp etkinliklerinin devam edeceğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz mevsimini eğlenceli ve verimli geçirmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz doğa kampı etkinliğimiz bu anlamda çocuklarımıza katkı sundu. Gülen yüzleri ve enerjileriyle kampımıza renk katan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
Süper Lig'e hoş geldin N'Koudou! İşte yeni takımı

Süper Lig'e hoş geldin N'Koudou! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı

Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.