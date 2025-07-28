Akçaabat'ta 'Doğa Kampı' Etkinliği Gerçekleştirildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Doğa Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, Akçaabat Mersin Üzümlü Piknik Alanı'nda "Doğa Kampı" etkinliğinin düzenlendiği belirtildi.

Etkinliğe, 7-9 yaş arasında 40 çocuğun katıldığı aktarılan açıklamada, "Çocuklar oryantiring, bisiklet sürme, doğa yürüyüşü ve kamp ateşi yakma gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Doğayla iç içe, unutulmaz anılarla dolu bir kamp deneyimi yaşadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamp etkinliklerinin devam edeceğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz mevsimini eğlenceli ve verimli geçirmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz doğa kampı etkinliğimiz bu anlamda çocuklarımıza katkı sundu. Gülen yüzleri ve enerjileriyle kampımıza renk katan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyoruz."