AK Parti Samsun İl Başkanı Köse, gündemi değerlendirdi

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun'un 2000'li yıllarda 36 milyon dolar olan ihracatının 1,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.

Köse, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçla Salon Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Samsun'un son yıllarda ihracatının ivme kazandığına işaret eden Köse, "2000'li yıllarda 35-36 milyon dolardı ihracatımız, nihayet 1,5 milyar dolarlık seviyeye geldik. Yeni organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgenin ihracatın daha da artmasına büyük katkısı olacak. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık tek başına serbest bölgenin ihracat kapasitesi sağlayacağı değerlendiriliyor. Türkiye'nin ihracatı 300 milyar dolar seviyesindedir. Samsun olarak bizim de 3-4 yıl içinde 6 ila 10 milyar dolar arasında ihracat hedefimiz var. Bu da bizim geride kaldığımız yıllardaki kayıplarımızı hızlı şekilde kapatmamızı sağlayacak." dedi.

Köse, Ankara-Samsun arasındaki hızlı tren hattının Delice-Çorum arasının temelinin atıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Hızlı tren hattı inşaatı Ankara'dan Samsun'a yola çıktı. Dolayısıyla geçen sene Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı etabının temeli atıldı. Olağanüstü bir çalışma var. Öngörülen süreden önce de etap tamamlanacak. Nitekim 28 Nisan'da Çorum-Havza Hattı'nın ihalesi gerçekleştirildi. Sonraki etapta da Havza-Samsun hattı ihalesi olacak. Şu anda o çalışmalar yapılıyor. Bu, yakın hedef. 2029 yılının sonuna kadar Samsun-Ankara hattı tamamlanmış olacak. Ondan sonraki hedef ise Samsun-Sarp arasına bütün Karadeniz'i kapsayacak hızlı tren projesinin hayata geçmesi."

Hızlı trenin özelliklerinden bahseden Köse, şunları kaydetti:

"Hızlı tren, yüksek hızlı tren değil. Yüksek hızlı trende eşya taşıması, yük taşıması söz konusu olmuyor. Sadece yolcu taşıması oluyor ama inşa edilen hızlı tren hattı Ankara-Samsun arasındaki mesafeyi durma ve kalkma süreleri dahil 2,5 saate düşürecek. Bu, fevkalade bir kazanım. Ama bundan ayrı bir değer de aynı zamanda yük taşımacılığı olacak. Dolayısıyla Ankara-Samsun ve bittikten sonra da Samsun-Mersin iç piyasanın, iç ticari kulvarın, uluslararası ticaretin kulvarı haline gelecek Samsun. Dolayısıyla güneyden kuzeye, kuzeyden de güneye ekonomik faaliyetler, ürün transferi, ürün ihracatı, ithalatı gerçekleşmiş olacak."