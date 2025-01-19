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AK Parti Heyeti Safranbolu'da Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

AK Parti Heyeti Safranbolu'da Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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AK Parti Karabük milletvekilleri ve ilçe başkanları, Safranbolu'da esnaf ziyaretleri yaparak yatırımları ve projeleri değerlendirdi. 2025 Yatırım Programı'na dahil edilen projelerle Safranbolu'nun kültürel mirası güçlendirilecek.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın, Safranbolu'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığında bir araya gelen heyet, geleceğe dair hedefleri istişare etti, atılacak adımları değerlendirdi.

Kıranköy bölgesinde ilçe teşkilat mensuplarının da katılımıyla esnaf ziyareti yapan heyet, talep dinledi, çözümü için gerekli girişimlerde bulundu.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Şahin, kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan ilçedeki yatırımların öneminden bahsederek, "2025 Yatırım Programı'na Safranbolu için iki önemli proje dahil edildi. Mevcut Hükümet Konağı'nda yer alacak olan Safranbolu Müzesi için 200 milyon liralık bütçe ayrıldı. Ayrıca Safranbolu Kütüphanesi'nin inşası için de 87 milyon liralık kaynak sağlanacak. Bu projeler, Safranbolu'nun kültürel mirasını geleceğe taşımak ve vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

Keskinkılıç da sık sık kente gelerek özellikle esnaflarla buluştuklarını anlattı. Esnafların talep ve sorunlarını çok önemsediklerini vurgulayan Keskinkılıç, ziyaretlerin her zaman samimi atmosferde gerçekleştiğini belirterek, Safranbolu'nun ekonomik ve sosyal kalkınmasını sürdürülebilir hale getirmek için her zaman esnafın yanında olacaklarını kaydetti.

Salt, Safranbolu'nun gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirirken, vatandaşların, esnafın desteği ve taleplerinin kendileri için her zaman yol gösterici olduğunu aktardı.

Aydın, ilçenin her alanda gelişimi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
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