AK Parti'den 'Yaparsa AK Parti yapar' Sloganı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Herkes tarafından kabul edilmiş bir sloganımız var. Bu, halk tarafından ortaya çıkarılmış bir slogandır. Sokakta kime gidersek gidelim, 'Yaparsa AK Parti yapar' diyor. Bu millete hizmetin en güzelini biz yapıyoruz." dedi.

Demir, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Bingöl'de AK Parti İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde yol arkadaşlarının olağanüstü gayretleriyle ülkede önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'de uygulanan sosyal devlet anlayışının önemine işaret eden Demir, "Cumhurbaşkanı'mız Başbakan olduğunda, 'Benim vatandaşım hastanede rehin kalmayacak' dedi. Eski Türkiye'de değil vatandaş, cenazesi rehin kalıyordu. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde sağlanmayan imkanları sağlıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programlarında ülkede bugüne kadar yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz." diye konuştu.

Bu buluşmalarda ülkede gelecekte yapılacak çalışmaları da anlattıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Hizmetin en güzelini yapıyoruz. Hizmet üretmede hiçbir sıkıntımız yok. Herkes tarafından kabul edilmiş bir sloganımız var. O slogan reklamcılarımızın uğraşarak bulduğu bir slogan değildir. O slogan bir anonim slogandır. Bu, halk tarafından ortaya çıkarılmış bir slogandır. Sokakta kime gidersek gidelim, 'Yaparsa AK Parti yapar' diyor. Bu millete hizmetin en güzelini biz yapıyoruz. Buna muhaliflerimiz de katılıyorlar. Bu hizmetleri yaparken bir şey daha yapıyoruz ve milletimizle bütünleşiyoruz. Ne yaparsak yapalım, bu milletle gönül bağımızı kurmazsak, muhabbetimizi derinleştirmezsek olmaz. Bu 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda üzerinde hassasiyetle durmamız gereken en önemli konu. Biz bu çalışmaları millete olan sevdamızla yapıyoruz."

Kendilerini geçmiş ile değil gelişmiş ülkelerle kıyasladıklarını belirten Demir, "Cumhurbaşkanı'mızın yerel yönetimlerde yaktığı bu meşale milletin gönlünü, geleceğini, umudunu yeşerten bu meşaleyle başladı. Türkiye'mizi yapılan füze denemesi için 'Balıkları rahatsız ediyor' düşüncesine nasıl bırakabiliriz? Sorumluluğumuz büyük, onun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Demir, daha sonra Yeniden Refah Partisinden AK Parti'ye katılan 4 belediye meclis üyesine rozet taktı.

Programa, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve partililer katıldı.