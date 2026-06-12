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AK Parti Genel Sekreteri İnan, A Milli Takım şarkısı eleştirilerine tepki gösterdi Açıklaması

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin A Milli Futbol Takımı için hazırladığı şarkıya yönelik eleştirilere tepki göstererek, muhalefeti linç kültürü ve tahammülsüzlükle suçladı.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin A Milli Futbol Takımı için hazırladığı "Siz Hepiniz Biz Türkiye" adlı şarkıya yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti olarak emek harcayarak milli takım için bir eser ürettiklerini belirtti.

Şarkının müzikal olarak beğenilmemesine saygı duyduklarını aktaran İnan, "Sırf biz ürettik diye, klipte şanlı bayrağımızı ve yerli savunma sanayimizi gördünüz diye bu eseri linç etmeniz, 'milli takımdan tiksindim' diyecek kadar gözünüzün dönmesi tamamen sizin o tahammülsüz ve hastalıklı zihniyetinizin özetidir." ifadelerini kullandı.

İktidarı hedef alan siyasi veya hakaret içerikli bir şarkı yapılması durumunda muhalefetin bunu sanat ve ifade özgürlüğü kapsamında savunacağını ve yönettikleri belediyelerin resmi hesaplarından paylaşarak destekleyeceğini belirten İnan, "İş A Milli Takımımız için yazılmış, içinde 'Büyük Türkiye' geçen, milli birliğe ve tam bağımsızlığa vurgu yapan bir esere gelince aniden 'kurumsal tarafsızlık' bekçisi kesiliyorsunuz." açıklamasını yaptı.

Muhalefetin asıl amacının sporu siyasetten uzak tutmak olmadığını belirten İnan, temel sorunun iktidara, devletin başarılarına ve milletin ortak mutluluklarına karşı duyulan kronik alerji olduğunu aktardı.

İnan, şunları kaydetti:

"Eğer CHP de laf yerine iş üretip bizim çocuklar için bir marş yapsaydı, TFF o asgari nezaketi gösterir, hiç şüphesiz onu da paylaşırdı. Siz hayatınız boyunca tek bir eser, tek bir vizyon üretmediniz. Üretemediğiniz gibi, klipte süzülen KAAN'ları, İHA'ları, SİHA'ları görünce kriz geçiren, kendi devletinin şahlanışından kompleks duyan bir güruhsunuz. Sizin bu linç kültürünüze, ezik ve şikayetçi muhalefet anlayışınıza boyun eğecek değiliz. Biz üretmeye, sahadaki aslanlarımızla ve göklerdeki çelik kanatlarımızla göğsümüzü gere gere gurur duymaya devam edeceğiz. Çatlasanız da, patlasanız da, 'Siz Hepiniz, Biz Türkiye.'"

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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