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"Iban Mağdurları" ile İlgili Düzenleme Hazırlığı… Ak Parti, 12. Yargı Paketinin Görüşüleceği Komisyonda veya Genel Kurul'da Önerge Verecek

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AK Parti, farkında olmadan hesaplarını dolandırıcılara kullandıran ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan 'IBAN mağdurları' için ceza indirimi öngören bir düzenlemeyi 12. Yargı Paketi'ne eklemeyi planlıyor.

(TBMM) - Haber: Emine DALFİDAN

AK Parti, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak tanımlanan, banka hesaplarını farkında olmadan dolandırıcılara kullandıran ve bu nedenle "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla ceza alanlara yönelik üzerinde çalışılan düzenlemeyi, önergeyle 12. Yargı Paketi'nin komisyonda veya Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında kanun teklifine eklemeyi planlıyor. Dolandırıcılıkla ilgili halen 400 bine yakın soruşturma ve kovuşturma dosyasının bulunduğu belirtildi.

12. Yargı Paketi olarak adlandırılan Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yarın Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. IBAN mağdurlarına yönelik başlatılan ve TBMM Başkanlığı'na dün sunulan 12. Yargı Paketi'nde yer alacağı belirtilen, ancak pakette yer almayan düzenlemenin, çalışmalar henüz tamamlanmadığı için teklife konulmadığı, ancak bu konuyla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

AK Partili yetkililer, TBMM'de gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, IBAN hesaplarını başkasına kullandıran ancak farkında olmadan dolandırıcılık suçuna karışan ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla karşı karşıya kalanlara yönelik başlatılan çalışmanın sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, bu durumdakilere yönelik Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine bir fıkra eklenerek, müstakil bir tanımlama yapılacağını bildirdi. Yetkililer, bu düzenleme için yarın 12. Yargı Paketi'nin görüşüleceği Adalet Komisyonu'nda veya yetişmezse Genel Kurul aşamasında önerge verileceğini ifade etti.

Bu kapsamda 3-10 yıl hapis cezası öngören "nitelikli dolandırıcılık" suçu yerine yeni bir tanımlama yapılacağı, bunun 1-3 yıl arası hapis cezası  olabileceğini belirten yetkililer, sadece IBAN değil, her tür dolandırıcılıkla ilgili tüm soruşturma ve kovuşturma dosyalarının 400 bini bulduğunu bildirdi.

AK Partili yetkililer, "Burada esas mağduru unutmayalım. Esas mağdur nitelikli dolandırıcılığa maruz kalan kişiler. Çünkü TCK'nın 158. maddesi nitelikli dolandırıcılığı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis düzenlemiş. Bu türden yani banka hesapları, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık eylemini nitelikli dolandırıcılık olarak belirlemiş. Esas mağdur, dolandırıcılığa maruz kalan. Aradaki kişi  IBAN'ını kandırılmak suretiyle veya hatır karşılığı, bilmeden kullandırırsa zaten beraat ediyor, manevi unsur olmadığı için. Yargıtay Ceza Hukuk Genel Kurulu bunu çok net ortaya koydu. Hatayla, hatırla kullandırıldıysa, olayın büyüklüğünü vahametini bilmeden menfaat karşılığı yaptıysa burada müstakil bir tanımlama yapılabilir mi onun üzerinde çalışıyoruz. İstinaf ve Ceza Genel Kurulu arasındaki bütünlüğü de korumamız lazım" dedi.

Yetkililer, zararın karşılanması halinde ise indirim yapılması üzerinde çalışıldığını da kaydetti.

Kaynak: ANKA
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