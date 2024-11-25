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AK Parti'den Genel Sağlık Sigortası Düzenlemesi

AK Parti'den Genel Sağlık Sigortası Düzenlemesi
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AK Parti, Genel Sağlık Sigortası primleriyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı 28 maddelik bir torba kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor. Düzenleme, GSS primini ödeyemeyen yaklaşık 400 bin kişinin borcunu kapsıyor.

(TBMM) - AK Parti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile ilgili bazı düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Tüm yurttaşlar için zorunlu olan GSS'yi ödeyemeyen yaklaşık 400 bin kişinin prim borcu ile ilgili düzenlemenin de içinde yer alacağı, 28 maddelik torba kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı düzenlemelerin de olduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunmasının ardından, teklifle ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenleyecek.

Kanun teklifinin Perşembe günü Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşüleceği öğrenildi.

Bir ailenin gelirinin kişi başına düşen aylık tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde, kişinin GSS primi devlet tarafından ödeniyor. Üçte birinden fazla olması halinde ise bu kişiler prim ödeyerek GSS'den yararlanabiliyor.

GSS primini ödeyemeyen yaklaşık 400 bin kişinin 250 milyon liraya yakın borcu olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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