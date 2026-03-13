Haberler

AK Parti Bayındır İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi
İzmir'de AK Parti Bayındır İlçe Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla Bayındır Spor Salonu'nda iftar programı düzenledi. Programda konuşan yetkililer, ramazan ayının önemine ve birlikteliğe vurgu yaptı.

İzmir'de AK Parti Bayındır İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Bayındır Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Az, ramazan ayı dolayısıyla bir araya geldiklerini belirtti.

AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir ise ramazan ayının kaynaşma ve paylaşma ayı olduğunu, bu manevi iklimde buluşma mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Programa ilçe protokolü de katıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
