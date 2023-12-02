AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, engellilerin maçını izledi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Engelliler Spor Kulübü ve Mersin Merkez Belediyespor arasında oynanan maçı izledi.

Maç öncesi sporcularla bir araya gelen Nasıroğlu, sporcuları tebrik ederek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Nasıroğlu, maç sonunda yaptığı açıklamada, engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil, her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını dile getiren Nasıroğlu, engelli bireylere sahip çıkmanın her şeyden önce bir insanlık görevi olduğunu belirtti.