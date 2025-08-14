AK Parti'nin 24. Yıl Dönümü Mesajı

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aldatmaz, mesajında, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde temelleri atılan AK Parti'nin, Türk demokrasi tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını, siyasi ahlak ve parti içi demokrasi anlayışıyla önemli değerler kazandırdığını belirtti.

"Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olma" inancıyla yola çıkan AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana ülkeyi yeni Türkiye vizyonuyla aydınlığa taşıdığını ifade eden Aldatmaz, partilerinin gücünü daima milletin desteğinden aldığını, ilk günkü heyecan ve kararlılıkla, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiğini dile getirdi.

Aldatmaz, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı yıl dönümü, AK Parti'nin siyasi serüveninde kat ettiği yolu, hayata geçirdiği projeleri ve milletimize sunduğu hizmetleri bir kez daha hatırlama vesilesidir. Ülke yönetiminde üstlendiğimiz sorumlulukla, ekonomik kalkınma, sosyal adalet, eğitim ve sağlık başta olmak üzere pek çok alanda köklü reformlara imza attık. Her zaman vatandaşlarımızın refahını, huzurunu ve güvenini önceleyen bir anlayışla çalıştık. Bu vesileyle, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, AK kadrolarımızın gayreti ve milletimizin desteğiyle ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan tüm dava arkadaşlarımı selamlıyor, ebediyete irtihal etmiş tüm teşkilat mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."