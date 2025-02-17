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AK Parti Aydın İl Başkanı İşçi Maaş Krizi Hakkında Açıklama Yaptı

AK Parti Aydın İl Başkanı İşçi Maaş Krizi Hakkında Açıklama Yaptı
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AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketinde maaşlarını alamayan işçilerin haklarının derhal ödenmesi gerektiğini belirtti. Erdem, işçilerin 11 aydır maaşlarının eksik ödendiğini ve haklarını yasal olarak aradıklarını ifade etti.

Ak Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketinde paralarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakan işçilerin haklarının bir an evvel ödenmesi gerektiğini söyledi.

İl binasında basın toplantısı düzenleyen Erdem, 23 Şubat'ta partisinin büyük kongresini yapacağını anımsattı.

Kongrede kullanılacak sloganlarda Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttıklarını aktaran Erdem, "Adında AK, Işığında İstikbal' dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir." diye konuştu.

Erdem, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketinde paralarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakan işçilerle ilgili görüşleri sorulan Erdem, "Efeler Belediyesinde maaş krizi söz konusu. Öğrendiğim kadarıyla işçilerin zaten 11 aydır maaşları eksik yatıyormuş ve şimdi de son ay çok cüzi miktarlarda veya düşük miktarlarda maaş almışlar. Bundan ötürü işçilerin büyük bir tepkisi var ve iş bırakma eylemi yapıyorlar. Yasal haklarını kullanıyorlar. 'İşçinin alnının teri kurumadan hakkını ödeyin, parasını ödeyin' diye bir inancımızdan gelen bir emir var. Bu bakımdan işçilerimizin hakkının biran evvel ödenmesini bekliyoruz." dedi.

CHP'li belediyelerin yeteri kadar ödenek alamadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Erdem, bu konuda hiçbir parti ayrımı yapılmadığını kaydetti.

Tüm belediyelere kendi haklarına düşen paraların gönderildiğini anlatan Erdem, "Burada yıllardan beri ihmal ettikleri sosyal güvenlik ve vergi dairesine olan borçlarını ödememe alışkanlığı var, bunları biriktirmişler. Konserlere milyarlar, milyonlar akıtmışlar. Ama Sosyal Güvenlik Kurumuna işçilerin primlerini ödememişler. Çalışanların primlerini ödememişler, vergi dairesine yatırılacak devletin alacaklarını ödememişler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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