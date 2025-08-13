AJet'ten Powerbank Kullanımına Yasak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıklaması üzerine AJet, uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı.

Konuyla ilgili olarak AJet'ten yapılan açıklamada, "AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün tavsiye kararına istinaden, taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımı ve taşınmasıyla ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre; 100 Watt/Saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbankler), elektronik sigaralar, yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınacak. Ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak. 100-160 Watt/Saat arasındaki lityum bataryalar için havayolu şirketinden izin alınacak 160 Watt/Saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak, ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek" denildi.