AJet'in Filosuna Yeni Boeing 737-8 MAX Uçağı Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AJet, filosuna katılan üçüncü Boeing 737-8 MAX uçağı TC-OHD'yi Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirdi. Yıl sonuna kadar 10'a yakın yeni uçağın filosuna eklenmesi hedefleniyor.

AJet'in filosuna katacağı TC-OHD tescilli üçüncü Boeing 737-8 MAX uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'den getirilen TC-OHD tescilli Boeing 737-8 MAX havalimanında hangara alındı. Uçak standardizasyon ve koltuk montajı süreçlerinin ardından tarifeli seferlere başlayacak.

Ağustos başında TC-OHA ve TC- OHB tescilli uçakların katılımıyla başlayan süreç, TC-OHD'nin İstanbul'a gelmesiyle devam etti. Dördüncü uçak olan TC-OHC tescilli Boeing 737-8 MAX'ın ise ağustos sonuna kadar filoya katılması planlanıyor. Yıl sonuna kadar 10'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağının AJet filosuna dahil edilmesi hedefleniyor.

Standardizasyon süreci tamamlanan TC-OHA ve TC-OHB tescilli iki uçağa, THY iştiraki olan TCI Aircraft Interiors tarafından üretilen yerli ve milli koltuklar monte edildi.

Hemen operasyona alınan TC-OHB ise ilk seferini 22 Ağustos'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bodrum Havalimanı'na yaptı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
Süper Lig'de bedava maç! Tüm taraftarlar ücretsiz girebilecek

Süper Lig'de bedava maç! Tüm taraftarlar o maça ücretsiz girebilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.