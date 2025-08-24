AJet'in Filosuna Yeni Boeing 737-8 MAX Uçağı Katıldı

AJet'in filosuna katacağı TC-OHD tescilli üçüncü Boeing 737-8 MAX uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'den getirilen TC-OHD tescilli Boeing 737-8 MAX havalimanında hangara alındı. Uçak standardizasyon ve koltuk montajı süreçlerinin ardından tarifeli seferlere başlayacak.

Ağustos başında TC-OHA ve TC- OHB tescilli uçakların katılımıyla başlayan süreç, TC-OHD'nin İstanbul'a gelmesiyle devam etti. Dördüncü uçak olan TC-OHC tescilli Boeing 737-8 MAX'ın ise ağustos sonuna kadar filoya katılması planlanıyor. Yıl sonuna kadar 10'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağının AJet filosuna dahil edilmesi hedefleniyor.

Standardizasyon süreci tamamlanan TC-OHA ve TC-OHB tescilli iki uçağa, THY iştiraki olan TCI Aircraft Interiors tarafından üretilen yerli ve milli koltuklar monte edildi.

Hemen operasyona alınan TC-OHB ise ilk seferini 22 Ağustos'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bodrum Havalimanı'na yaptı.