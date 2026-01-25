Haberler

AJet, IATA üyesi oldu

AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyesi olduğunu açıkladı ve daha güvenli bir havacılık ekosistemi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyesi olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AJet olarak IATA üyesi hava yolları arasına katıldığımızı açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha güvenli, entegre ve sürdürülebilir bir uluslararası havacılık ekosistemi için çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

