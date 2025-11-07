Haberler

Air Astana, Boeing ile 15 Yeni Dreamliner Uçağı için Sözleşme İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Astana, Boeing ile 15 adet 'Boeing 787-9 Dreamliner' uçağı için yeni bir sözleşme imzaladı. Yeni siparişle toplam uçak sayısı 18'e çıkıyor ve sözleşmenin değeri 7 milyar doları buluyor.

Kazakistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Astana, 15 "Boeing 787-9 Dreamliner" uçağı için Boeing ile yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, Air Astana'nın daha önce Boeing ile 3 uçak teslimatı için gerçekleştirdiği kontrata ek olarak yeni bir sözleşme daha imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni sipariş ise 2026-2027 yıllarında teslim edilmesi planlanan 3 adet 'Boeing 787-9' tipi uçağının teslimatı için daha önce imzalanan sözleşmeyi tamamlıyor ve böylece alınacak toplam uçak sayısını 18'e çıkarıyor." ifadesi yer aldı.

Siparişin verildiği, sözleşmenin yönetim kurulu tarafından onaylandığı kaydedilen açıklamada, şirketin kurumsal prosedürleri tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, yeni sözleşmenin şirket tarihindeki en büyük sipariş olduğu, uçakların 2032-2035'te teslim edileceği ve 18 uçak için yapılan sözleşmenin 7 milyar doları bulduğu ifade edildi.

Air Astana'nın 10 yıl içinde Orta Asya ve Kafkasya'dan Asya, Avrupa ve diğer bölgelere uçuş ağını genişletmeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelecek yıl ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ın teslimatı, hava yolunun gelişiminde yeni bir aşamanın başlangıcı olacak. Dreamliner, konforlu kabin, yakıt verimliliği ve farklı uzaklıklardaki rotalarda verimli uçma yeteneğini sunuyor."

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! 'Biraz daha içeyim' dedi, polisin verdiği yanıt bomba

"Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
Ne yaptın sen Oğuz Aydın! Taraftarı çıldırtan pozisyon

Fener taraftarını çıldırtan pozisyon
Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu

Villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı

Adı F.Bahçe ve G.Saray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla

Fatih Ürek için umut ışığı: Menajeri son durumu açıkladı
Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı

Saldırıya uğradığı gece neler yaşandığını ilk kez anlattı
AYM, milyonlarca kadını yakından ilgilendiren soyadı düzenlemesini görüşecek

Milyonları ilgilendiren soyadı düzenlemesi AYM'de!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.