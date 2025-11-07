Air Astana, Boeing ile 15 Yeni Dreamliner Uçağı için Sözleşme İmzaladı

Kazakistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Astana, 15 "Boeing 787-9 Dreamliner" uçağı için Boeing ile yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, Air Astana'nın daha önce Boeing ile 3 uçak teslimatı için gerçekleştirdiği kontrata ek olarak yeni bir sözleşme daha imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni sipariş ise 2026-2027 yıllarında teslim edilmesi planlanan 3 adet 'Boeing 787-9' tipi uçağının teslimatı için daha önce imzalanan sözleşmeyi tamamlıyor ve böylece alınacak toplam uçak sayısını 18'e çıkarıyor." ifadesi yer aldı.

Siparişin verildiği, sözleşmenin yönetim kurulu tarafından onaylandığı kaydedilen açıklamada, şirketin kurumsal prosedürleri tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, yeni sözleşmenin şirket tarihindeki en büyük sipariş olduğu, uçakların 2032-2035'te teslim edileceği ve 18 uçak için yapılan sözleşmenin 7 milyar doları bulduğu ifade edildi.

Air Astana'nın 10 yıl içinde Orta Asya ve Kafkasya'dan Asya, Avrupa ve diğer bölgelere uçuş ağını genişletmeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelecek yıl ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ın teslimatı, hava yolunun gelişiminde yeni bir aşamanın başlangıcı olacak. Dreamliner, konforlu kabin, yakıt verimliliği ve farklı uzaklıklardaki rotalarda verimli uçma yeteneğini sunuyor."