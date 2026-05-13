Bakan Göktaş'tan Şanlıurfa ve Samsun'daki selden etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinde etkilenen vatandaşlar için 30 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, sahada hasar tespit çalışmaları ve acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla aktif olarak görev yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinde etkilenenlerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerinin, saha incelemesi, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını, ilgili kurumlarla koordineli biçimde yürütmeye devam ettiğini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, her iki ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 30 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahadayız. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
