Haberler

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özdemir, ESOB başkanlığına adaylığını açıkladı

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özdemir, ESOB başkanlığına adaylığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdemir, Mersin ESOB genel kuruluna başkan adayı olduğunu açıkladı. 35 yıllık esnaf tecrübesiyle esnafın sorunlarını ve dayanışma gerekliliğini vurguladı.

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdemir, mayıs ayında yapılması planlanan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Mersin ESOB) genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Özdemir, yazılı açıklamasında, 35 yıllık esnaf tecrübesiyle yola çıktığını belirtti.

Esnafın içinde bulunduğu zorlu süreci güçlü birlik ve ortak akılla aşabileceklerini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Esnafımızın ayağa kalkması, onlar için projelerin yapılması gerekiyor. Mersin'de 69 oda başkanının kol kola girmesi, birlikte yol yürümesi ve güçlü olması gerekiyor. Sorunları çözebilmek, çözüm üretebilmek için birlik olmak zorundayız. Dayanışmak zorundayız. Dayanışacağız, birlikte olacağız, güçlü birlik, güçlü esnaf şiarıyla yolumuza devam edeceğiz."

Özdemir, Mersin ESOB'da yeni bir dönem başlatmayı hedeflediklerini belirtti. ??????????????

Kaynak: AA / Serkan Avci
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Vahşet görüntüleri! El kadar çocuğu öldüresiye dövdü
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş

''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' diyerek takıma rest çekti
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Vahşet görüntüleri! El kadar çocuğu öldüresiye dövdü
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız