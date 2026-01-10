Haberler

Tosya Şoförler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Ahmet Baş seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tosya Şoförler Esnaf Odası'nın genel kurulunda mevcut başkan Ahmet Baş, tek listeyle girdiği seçimde tüm oyları alarak yeniden başkan seçildi. Kongrede yapılan faaliyet ve gelir gider raporları sunuldu.

Tosya Şoförler Esnaf Odası başkanlığına yeniden Ahmet Baş getirildi.

Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen genel kurulda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve gelir gider raporları ile ilgili bilgi verildi.

Ahmet Baş, kongrede yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Tek liste halinde yapılan seçimde mevcut başkan Baş, kullanılan tüm oyları alarak yeniden Tosya Şoförler Esnaf Odası Başkanlığına seçildi.

Kongreye Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Takır, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sami Özcan, MHP İlçe Başkan Vekili Ata Alparslan, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yücel Gedik ile oda başkanları ve şoför esnafı katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu