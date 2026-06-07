Haberler

AHİD 41. Yıl Ödül Töreni Ankara'da yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından düzenlenen 41. Yıl Ödül Töreni'nde, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan isimler onurlandırıldı. Dernek Başkanı Hilmi Yaman, Ankara'nın ahilik ruhuyla kurulduğunu vurguladı.

Ankara'nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan isimleri onurlandırmak için Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneğince (AHİD) ödül töreni düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen AHİD 41. Yıl Ödül Töreni'nde konuşan Dernek Başkanı Hilmi Yaman, Ankara'nın sıradan bir şehir olmadığını, kentin taşla değil, mücadeleyle kurulduğunu söyledi.

Ankara'da Ahilik ruhunun izleri olduğunu belirten Yaman, "Ankaralılar Derneği olarak bu ruhu yaşatmayı, korumayı ve gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. Sadece etkinlikler düzenleyen bir yapı olmak istemiyoruz. Sadece belirli günlerde bir araya gelen bir topluluk olmak istemiyoruz. Biz istiyoruz ki Ankara'nın vicdanı güçlü olsun, gençliği güçlü olsun, kültürü güçlü olsun, dayanışma ve ümit duygusu güçlü olsun." dedi.

Yaman, seğmen kültürünü yaşattıklarını, afet ve kriz anlarında da milletin yanında yer aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehirler insanlarıyla, ahlakıyla, vicdanıyla, kültürleriyle kurulur. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Ankara yalnızca Türkiye'nin değil, bölgesinin de en güçlü kültür, eğitim, sağlık, diplomasi ve üretim merkezlerinden biri olacaktır. Çünkü Ankara'nın mayasında mücadele vardır, vefa vardır, devlet aklı vardır, üretim vardır, birlik ruhu vardır."

Ödül ve plaketlerin takdim edilmesinin ardından Seğmenler sahne aldı.

Ödül törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile siyaset, iş dünyası, sivil toplum ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı 'korkuyorum' olmuş

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı bakın ne olmuş
Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç öldü
Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu
Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü

Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar

Parti lideri açık açık uyardı: Özel'i tutuklatmak huzurumuzu bozar
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu