Ağrı Valisi Bozkurt Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Doğubayazıt ilçesi Kaymakamı ve İl Jandarma Komutanı ile birlikte Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki işlemleri inceledi ve görevli personelle görüştü.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Bozkurt, Doğubayazıt ilçesi Kaymakamı Murat Ekinci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ile İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na geldi.

Sınır kapısındaki araç ve yaya giriş-çıkış noktalarında yürütülen işlemleri inceleyen Bozkurt, çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Vali Bozkurt, kapıda görevli jandarma ve gümrük muhafaza personeliyle de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
