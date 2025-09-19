Ağrı'nın Çocukları Tenis ile Geleceğe Adım Atıyor

Ağrı'nın Tutak ilçesindeki kortlarda tenisle tanışan çocuklar, kendilerini geliştirip farklı illerdeki turnuvalara katılıyor.

Tenis antrenörü İsmail Metin Tok, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kursta yeteneklerini keşfettiği çocukları spora kazandırıyor.

Kaymakamlığın da destek verdiği Tok, imkanların kısıtlı olduğu ilçede 4 yıldır minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde çocukları eğitiyor.

Yaz boyunca antrenman yapan yaklaşık 50 çocuk, kendi yaş kategorilerinde zaman zaman farklı illerde düzenlenen turnuvalara katılıp kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

"Kolejlerden gelen takımlarla karşılaştık"

Antrenör İsmail Metin Tok, AA muhabirine, coğrafya ve iklim şartlarının zor olduğu Ağrı'da çocuklara tenisi sevdirmenin önemli olduğunu söyledi.

Çocukların yetenekli olduğunu belirten Tok, şöyle konuştu:

"Önceki yıl yıldızlar kategorisinde il birincisi olduk ve Erzincan'da 3. olduk. Bu sene de okul sporlarına minikleri götürdük. Miniklerimiz bölge şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. Ankara'da şampiyonada çoğu kolejlerden gelen takımlarla karşılaştık. Çocuklarımız, farklı arkadaşlıklar edinip sosyalleştiler. Onlar için büyük bir tecrübe oldu."

Tok, Kaymakam Ahmet Coşkun ile önceki Kaymakam Erkan Adıbelli'nin kendilerine destek verdiğini anlattı.

"Hedefimiz, okul sporlarında derece elde etmek"

Çocukları daha çok turnuvaya götürmek istediklerini söyleyen Tok, "10 performans sporcumuz var. 5-6 yaşlarındaki çocuklardan altyapı oluşturuyorum. Toplam 50'ye yakın sporcumuz var. Yaz boyunca antrenmanlarımıza devam ettik. Kışın da kapalı spor salonunda antrenman yapıyoruz. Hiçbir zaman ara vermiyoruz. Çocuklar çok mutlu. Tenisle daha verimli, sağlıklı, enerjik ve derslerinde daha başarılı oluyorlar. Hedefimiz, okul sporlarında derece elde etmek." diye konuştu.

9 yaşındaki Melek Şahin de iki yıl önce tenise başladığını anlatarak, "Gayet iyi gidiyor. İyi ki kursa yazıldım. Tenisi çok sevdim. Tenis sayesinde Erzincan ve Ankara'ya gittim. İsmail Hocamı örnek alıyorum." dedi.