Haberler

Ağrı merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığıkoordinesinde düzenlenen operasyonla 7 ilde 68 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis ve mal aklama suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 4 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

AĞRI merkezli 7 ilde polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı.

ğrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Ağrı merkezli İstanbul, Kastamonu, Rize, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla ve Antalya'da 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, kripto para, borsa ve banka hesaplarında toplam 4 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 68 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna el konuldu. Aramalarda; 49 cep telefonu, 3 laptop, 6 ofis telefonu, 1 tablet, 1 hard disk ele geçirildi. Ayrıca 5 silah ve 93 mermi ile çok sayıda doküman ve başkalarına ait olduğu belirlenen kredi/banka kartları bulundu.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Ümit OKTAN/AĞRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede

Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler...
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede

Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede
Savaşın ortasında kalan Arap ülkesi isyan etti: Bu büyük bir ihanet

Savaşın ortasında kalan Arap ülkesi isyan etti: Bu büyük bir ihanet
İngiliz siyasetçiden gündem yaratacak iddia: İran 1000 ABD askerini öldürdü

İngiliz siyasetçiden olay Tel Aviv iddiası! Ölü sayısını bile verdi