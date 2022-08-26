Ağrı haberleri: Türkiye Dağcılık Federasyonu, '30 Ağustos Ağrı Dağı Zafer Tırmanışı' düzenleyecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), 30 Ağustos Ağrı Dağı Zafer Tırmanışı düzenleyecek.

İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki konukevinde, TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar'ın başkanlığında federasyonun ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

TDF Başkanı Başar, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Ağrı Dağı Zafer Tırmanışı düzenleyeceklerini söyledi. Ağrı Dağı'nın hem Türkiye'de hem de dünyada önemli dağlar arasında olduğuna işaret eden Başar, "Bundan dolayı ağustos ayının yönetim kurulu toplantısını burada yaptık." dedi.

28 Ağustos Pazar günü başlayacak tırmanışa yerli ve yabancı 100 sporcu katılacak. Tırmanış 1 Eylül'de sona erecek.