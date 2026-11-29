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Dondurucu soğukların etkisi altındaki Ağrı'da çiftçiler, şeker pancarı hasadını bir an önce bitirmek için zorlu iklim koşullarıyla mücadele ediyor.

Kentin verimli ovasının yanı sıra Patnos, Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde en çok ekilen ürünlerin başında şeker pancarı geliyor. İl genelinde 65 bin dönümde ekilen şeker pancarından verim almak için ilkbahar ve sezon boyunca gece gündüz demeden çalışan çiftçilerin iş temposu hasat zamanının gelmesiyle arttı.

Çiftçiler, çevresi karla kaplı dağlardaki tarlalarda soğuk havaya rağmen pancar sökümünü yapıyor.

İş makineleriyle kent merkezindeki Ağrı Şeker Fabrikası'na taşınan şeker pancarı burada analiz ve çeşitli aşamalardan geçerek işleniyor.

Türkşeker Ağrı Şeker Fabrikası'nda bu sezon 270 bin ton pancar işlenmesi ve 35 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor.

"Yağışlar nedeniyle daha bitiremedik"

Eleşkirt ilçesinde çiftçilik yapan Ferhat Aydın, AA muhabirine, yağmur ve kar nedeniyle işlerin geciktiğini söyledi.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Çamurla çok mücadele ediyoruz. 11 yıldır şeker pancarı ekiyorum. Bu aralar yağmur yağdığı için pancarı çıkaramıyoruz. Ekim ayında hasada başladık, yağışlar nedeniyle daha bitiremedik. Gece don olduğu için söküm daha rahat oluyor. Mayıs ayında şeker pancarı ekiyoruz. Daha sonra çapa mevsimi geliyor, sulama yapıyoruz. Gece zorluklarla pancarı çıkarıyoruz. Yağışlar böyle devam ederse 10-15 gün daha işimiz var."

Yaşar Yazıcı ise 80 dönümlük tarlada ekim yaptıklarını ve bu sene işlerin geciktiğini dile getirdi.

Kaynak: AA