Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Kar, Dolu ve Sağanak Yağış Hayat Durma Noktasına Getirdi

Ağrı'da Kar, Dolu ve Sağanak Yağış Hayat Durma Noktasına Getirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar, Eleşkirt ilçesinde dolu ve Diyadin ilçesinde ise sağanak yağış etkili oldu. Kar yağışı ve dolu nedeniyle yollar akamete uğrarken, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine kar, Eleşkirt ilçesine dolu etkili oldu. Diyadin ilçesinde ise sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Ağrı'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Taşlıçay ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Ağrı-Taşlıçay kara yolunda zaman zaman aksamalar yaşandı. Eleşkirt ilçesi ve merkez köylerinde ise dolu etkili oldu.

Diyadin ilçesinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, sanayi sitesinde hayat durma noktasına geldi. Araçların ilerlemeyeceği seviyelere kadar biriken su nedeniyle sanayi esnafı dükkanlarını kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Doğal Afetler Hava Durumu Eleşkirt Taşlıçay Diyadin Ekonomi Güncel Yaşam Dünya Ağrı

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

"İnternetteki aramalarını boş verin" diyen babadan olay Rojin iddiası
Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan çetesi doktorları kimler? Yenidoğan Çetesi hangi hastanelerden bebek aldı? Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ne zaman ziyaret edecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kevork Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu babası Kevork Acemoğlu kimdir? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Ekim Etimesgut, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Ekim Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Ekim Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 17-18 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 38. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.