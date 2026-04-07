Ağrı'da üretimin artırılması amacıyla çiftçilere 44 ton yonca tohumu verildi

Tarım ve hayvancılık merkezlerinden Ağrı'da üretimin artırılması için çiftçilere yüzde 70 hibe desteğiyle 44 ton yonca tohumu dağıtıldı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca "Ağrı Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında yüzde 70 hibeli yonca tohumu dağıtımı için Çiftçi Eğitim Merkezi'nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa katılan Vali Önder Bozkurt, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray ve beraberindekiler, 440 çiftçiye 44 ton yonca tohumu dağıttı.

Vali Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, DAP'ın 2013'ten bu yana Ağrı'da 88 projeye 842 milyon lira hibe desteği sağladığını söyledi.

Ağrı'nın önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden olduğunu belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"İlimizin 11 milyon dekarlık yüz ölçümünün 8,8 milyon dekarı tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarım ve hayvancılıkla ilgili yapmış olduğu konuşmalar ve açılışını yapmış olduğu yatırımlarda her zaman vurguladığı gibi ufacık bir alan olsa bile ekeceğiz. Özellikle içinden geçtiğimiz bu zaman diliminde gıda arzı ve güvenliği çok önemlidir."

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Güray ise dağıtımı yapılan 44 ton tohumla 8 bin 800 dekar alanda yonca ekimi yapılmasını hedeflediklerini anlattı.

Bu projeyle tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, yonca üretimiyle hayvancılıkta girdi maliyetinin azaltılmasını hedeflediklerini vurgulayan Güray, "Aynı zamanda bölge ekonomisine katkı sağlanması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması da temel hedeflerimiz arasındadır." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da programda konuşma yaptı.