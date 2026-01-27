Haberler

Kışın zorlu geçtiği Ağrı'da hayvanların bakımı da güçlükle yapılıyor

Güncelleme:
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde besiciler, dondurucu soğuklara ve kar yağışına rağmen küçükbaş hayvanlarını beslemek için zorlu bir mücadele veriyor. Besiciler, karın üzerinde ot sererek hayvanlarını besliyor, kış şartları ile başa çıkmaya çalışıyor.

ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Kışın çetin geçtiği Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde besiciler, dondurucu soğuklara rağmen karın üzerine ot sererek küçükbaş hayvanlarını besliyor.

Son yılların en fazla kar yağışının görüldüğü ilçede dondurucu soğuklar, kırsalda hayvancılık yapan vatandaşların işini daha da zorlaştırıyor.

Kumluca köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, zorlu kış koşullarıyla mücadele ediyor.

Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere düştüğü bölgede besiciler, 1 metreyi bulan karda hayvanlarının ot, saman ve su ihtiyacını günlük karşılıyor.

Besicilerin bir kısmı ezdikleri karın üzerinde bir kısmı da zorlu hava koşulları nedeniyle kızaklarla evlerinin bahçesine taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor.

"Kalın elbiseler giyerek hayvanların başında bekliyoruz"

Besicilerden Habip Altan, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu sene karın daha fazla yağdığını söyledi.

Soğuk hava ve tipide zorlandıklarını belirten Altan, şöyle konuştu:

"Kış zorlu ve sert geçiyor. Hayvanlarımıza arpa, saman, ot veriyoruz. Kar eriyinceye kadar bu şekilde çalışıyoruz. Bu sene önceki senelerden daha zor ama işimizi severek yapıyoruz. Hayvanlara sabah ve akşamları 2 defa ot veriyoruz, yeni doğan hayvanlara 4 defa veriyoruz. Hava sıcaklığı bazen sıfırın altında 25 dereceyi buluyor. Kalın elbiseler giyerek hayvanların başında bekliyoruz."

Bulut Kaya da yaz aylarında hayvanları yaylaya götürdüklerini, kışın da karın üzerinde ot vererek beslediklerini anlattı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
500

