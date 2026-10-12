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Ağıralioğlu, Emlak Katılım'ın Katılımevim devrinde pay değişimlerine açıklama istedi

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Ağıralioğlu, Emlak Katılım'ın Katılımevim devrinde pay değişimlerine açıklama istedi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Emlak Katılım'ın Katılımevim ve Birevim'i devralma izin süreci sürerken pay değişimlerine açıklama istedi. Kamu kaynaklarının kullanıldığını vurgulayan Ağıralioğlu, şirket değerlemesi, hisse devri ve gerekçelerin açıklanmasını istedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Emlak Katılım'ın Katılımevim ve Birevim'i devralmasına ilişkin izin süreçlerinin devam ettiğini belirterek, Katılımevim'deki pay değişimlerine ilişkin açıklama istedi. Ağıralioğlu, işlemlerde kamu kaynaklarının kullanıldığını vurgulayarak şirket değerlemesi, hisse devri ve işlem gerekçelerinin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Katılımevim ve Birevim'in Emlak Katılım tarafından devralınmasına yönelik süreç hakkında açıklama yaptı. Ağıralioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emlak Katılım'ın Katılımevim ve Birevim'i devralmasına ilişkin izin süreçleri devam ediyor. Ortada kamu kaynakları var, milletin parası var. O halde milletimizin cevap bekleyen soruları da var! Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Katılımevim'de Tera Yatırım'ın yüzde 47,97 olan payının sıfırlandığı, Emlak Katılım'ın payının ise yüzde 1 seviyelerinden yüzde 22,493'e yükseldiği belirtiliyor. Şimdi soruyoruz: Şirketin değerini kim, neye göre belirledi?

İzin süreçleri tamamlanmadan, ilgili holdingin tasfiyesi devam ederken bu işlemler hangi gerekçeyle yapıldı? Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki bir kuruluşun yaptığı işlemlerden bahsediyoruz. Milletimizin parasının kullanıldığı yerde hiçbir soru cevapsız bırakılamaz. Kim aldı, kim sattı, kaça sattı? Bu işlemlerden kim, ne kazandı? Milletin parasının hesabını milletten saklayamazsınız!"

Kaynak: ANKA
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