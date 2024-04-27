Afyonkarahisar'da kaybolan kedi bulundu

Afyonkarahisar'da bir hafta önce kaybolan kedi bulundu.

Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta bulunan kedi, kontrol amacıyla veteriner hekim Meral Kaya'ya götürüldü.

Kedinin sahibinin olmadığını öğrenen Kaya, fotoğrafını Afyonkarahisar Veteriner Hekimler Odasının sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımın ardından kedi, sahibine teslim edildi.

Şampiyona başladı

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası başladı

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 600 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, açılış konuşmasında, "Bu şampiyona, gençlerimizin yeteneklerini sergilemeleri ve spora olan tutkularını pekiştirmeleri için bir fırsat sunuyor. Ülkemizin dört bir yanından gelen sporcuları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.