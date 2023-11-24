Afyonkarahisar'da Kaçak Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 150 bin adet boş makaron ve 793 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 150 bin adet boş makaron ve 793 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Olay, Afyonkarahisar- Ankara karayolu Susuz beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada bir şahsın araçla kente kaçak makaron getireceği bilgisi aldı. Ardından güvenlik önlemi alan ekipler söz konusu şahsın kullandığı aracı kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada 150 bin adet boş makaron ve 793 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayın ardından araçtaki S.O., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR